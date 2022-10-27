«Игроки недостаточно хорошо знают друг друга». Педри — о причинах вылета «Барсы» из ЛЧ

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал неудачное выступление своей команды в Лиге чемпионов, а также назвал возможные причины вылета своей команды из турнира.

«Такой опыт не должен негативно сказываться на нас. Мы знали, что наша ситуация патовая и только чудо могло помочь. Теперь мы направим все наши усилия на победу в Лиге Европы, тем более что в прошлом сезоне нам это не удалось. Однако вылет из Лиги чемпионов — это провал. Мы очень молоды, появилось много новых игроков, и на данный момент мы недостаточно хорошо знаем друг друга. Потребуется время, чтобы всё исправить, но наше выступление останется провалом, так как «Барселона» всегда должна двигаться вперёд в этом турнире», — приводит слова Педри журналист Альфредо Педулла.

Напомним, минувшим летом «Барселона» потратила солидные средства для укрепления состава. Руководство сине-гранатовых подписало таких игроков, как Роберт Левандовски, Жюль Кунде и Рафинья. Также на правах свободных агентов команду пополнили Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Франк Кессье и Эктон Бельерин.

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