Кунде — о вылете «Барселоны» из ЛЧ: есть ещё много трофеев, за которые мы будем бороться

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде обратился к болельщикам каталонской команды после поражения сине-гранатовых от «Баварии» со счётом 0:3 в матче 5-го тура группового этапа, а также прокомментировал вылет испанского клуба в Лигу Европы.
«Как и все вы, я очень разочарован этим матчем и нашим выступлением в соревновании. К сожалению, мы не смогли соответствовать высоким требованиям Лиги чемпионов.
Тем не менее сезон ещё долгий, есть ещё много прекрасных трофеев, за которые нужно бороться, и мы будем бороться! Спасибо вам за вашу неизменную поддержку», — написал Кунде на своей официальной странице в социальных сетях.
По итогам пяти туров Лиги чемпионов «Барселона» занимает третье место в группе.
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- 27 октября 2022
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