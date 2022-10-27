Кунде — о вылете «Барселоны» из ЛЧ: есть ещё много трофеев, за которые мы будем бороться

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде обратился к болельщикам каталонской команды после поражения сине-гранатовых от «Баварии» со счётом 0:3 в матче 5-го тура группового этапа, а также прокомментировал вылет испанского клуба в Лигу Европы.

«Как и все вы, я очень разочарован этим матчем и нашим выступлением в соревновании. К сожалению, мы не смогли соответствовать высоким требованиям Лиги чемпионов.

Тем не менее сезон ещё долгий, есть ещё много прекрасных трофеев, за которые нужно бороться, и мы будем бороться! Спасибо вам за вашу неизменную поддержку», — написал Кунде на своей официальной странице в социальных сетях.

По итогам пяти туров Лиги чемпионов «Барселона» занимает третье место в группе.

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