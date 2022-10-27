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ПСВ обыграл дома «Арсенал» и вышел в плей-офф Лиги Европы

ПСВ обыграл дома «Арсенал» и вышел в плей-офф Лиги Европы
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Нидерландский «ПСВ Эйндховен» одержал победу над английским «Арсеналом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счётом 2:0. Встреча прошла в Эйндховене на стадионе «Филипс».

На 56-й минуте счёт открыл полузащитник ПСВ Йоей Верман, ему ассистировал форвард Люк де Йонг. Удвоил преимущество хозяев на 63-й минуте всё тот же Люк де Йонг, голевая передача на счету Коди Гакпо.

Нидерландский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы, набрав 10 очков после пяти проведённых матчей. «Арсенал» также пробился в следующий раунд, в его активе 12 очков, он возглавляет таблицу группы А. В заключительном туре группового этапа «Арсенал» дома встретится с «Цюрихом», а ПСВ отправится в Норвегию, где сыграет с «Будё-Глимт».

Лига Европы. Группа A. 5-й тур
27 октября 2022, четверг. 19:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
2 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Верман – 56'   2:0 Л. де Йонг – 63'
Комментарии
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