ПСВ обыграл дома «Арсенал» и вышел в плей-офф Лиги Европы
Поделиться
Нидерландский «ПСВ Эйндховен» одержал победу над английским «Арсеналом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счётом 2:0. Встреча прошла в Эйндховене на стадионе «Филипс».
На 56-й минуте счёт открыл полузащитник ПСВ Йоей Верман, ему ассистировал форвард Люк де Йонг. Удвоил преимущество хозяев на 63-й минуте всё тот же Люк де Йонг, голевая передача на счету Коди Гакпо.
Нидерландский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы, набрав 10 очков после пяти проведённых матчей. «Арсенал» также пробился в следующий раунд, в его активе 12 очков, он возглавляет таблицу группы А. В заключительном туре группового этапа «Арсенал» дома встретится с «Цюрихом», а ПСВ отправится в Норвегию, где сыграет с «Будё-Глимт».
Комментарии
- 27 октября 2022
-
21:48
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:40
-
21:40
-
21:39
-
21:35
-
21:17
-
21:10
-
21:08
-
21:02
-
21:01
-
20:54
-
20:50
-
20:43
-
20:32
-
20:25
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:00
-
19:59
-
19:48
-
19:45
-
19:35
-
19:35
-
19:30
-
19:25
-
19:20
-
19:14
-
19:07
-
19:05
-
18:54
Партнерский контент