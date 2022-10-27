Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Шериф»

Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Шериф»
Комментарии

Сегодня, 27 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Шерифом». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд». Противостояние завершилось со счётом 3:0.

На 44-й минуте Кристиан Эриксен от флажка выполнил навес во вратарскую, откуда Диогу Дало головой направил мяч в сетку ворот. На 65-й минуте Маркус Рашфорд укрепил преимущество команды. Люк Шоу от левого края штрафной в касание совершил мягкий навес в центр, откуда Рашфорд ударом головой поразил ближний угол ворот.

На 81-й минуте Криштиану Роналду довёл счёт до разгромного. Бруну Фернандеш выполнил подачу в центр штрафной, откуда Роналду нанёс удар головой, вратарь молдавского клуба отразил мяч, но Криштиану не выключился из эпизода, успев добить в ближний угол ворот.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы. Группа E. 5-й тур
27 октября 2022, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 0
Шериф
Тирасполь, Молдавия
1:0 Дало – 44'   2:0 Рашфорд – 65'   3:0 Роналду – 81'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022