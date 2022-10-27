Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Шериф»

Сегодня, 27 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Шерифом». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд». Противостояние завершилось со счётом 3:0.



На 44-й минуте Кристиан Эриксен от флажка выполнил навес во вратарскую, откуда Диогу Дало головой направил мяч в сетку ворот. На 65-й минуте Маркус Рашфорд укрепил преимущество команды. Люк Шоу от левого края штрафной в касание совершил мягкий навес в центр, откуда Рашфорд ударом головой поразил ближний угол ворот.



На 81-й минуте Криштиану Роналду довёл счёт до разгромного. Бруну Фернандеш выполнил подачу в центр штрафной, откуда Роналду нанёс удар головой, вратарь молдавского клуба отразил мяч, но Криштиану не выключился из эпизода, успев добить в ближний угол ворот.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.