Луческу заявил, что «Динамо» заслуживало выйти из группы ЛЕ. У киевлян 1 очко в 5 играх

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал результат матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с АЕКом (3:3).

«Мы заслуживали большего. Из-за глупых ошибок мы пропустили голы. Хочу отметить, что АЕК – очень хорошая команда, с хорошей физической подготовкой. Мы проиграли в борьбе, игроки АЕКа играли намного агрессивнее, быстрее. В физическом плане они превосходили нас. Но мы превзошли соперника в голевых моментах. Мы не реализовали несколько хороших возможностей. А соперники воспользовались нашими ошибками и забили три гола.

Завтра нас ждет путь назад, в Украину. Весь день мы будем в дороге. В воскресенье нам предстоит матч в чемпионате, а на следующий день снова пересечение границы и дорога в Краков, где мы сыграем с «Фенербахче». Очень тяжело проводить в дороге по 10 часов несколько раз в неделю. Сегодня игрокам не хватало физической силы. Но в техническом плане команда выглядела хорошо. При том, что команда лишена возможности постоянно тренироваться. Жаль, что нам не удалось выйти из группы. Считаю, что мы этого заслуживали. Фантастика, что АЕК вышел из группы в Лигу Конференций. Они этого очень хотели, и это им удалось. Поздравляю их с этим», — приводит слова Луческу официальный сайт киевского клуба.

«Динамо» набрало одно очко в группе и занимает последнее место в турнирной таблице. Киевский клуб лишился шансов на евровесну.

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