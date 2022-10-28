Спортивный директор «Баварии» рассказал о встрече с Левандовским в раздевалке клуба

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал посещение нападающим «Барселоны» Робертом Левандовским раздевалки мюнхенского клуба после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился разгромной победой «Баварии» со счётом 3:0.
«Левандовски был с нами в раздевалке. Мы кратко обменялись мнениями, но не вдавались в подробности. Он хороший парень, которому мы желаем всего наилучшего», — приводит слова Салихамиджича Sport1.de.
Отметим, что «Барселона» потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов после победы «Интера» над «Викторией» Пльзень (4:0).
Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.
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