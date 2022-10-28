Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Баварии» рассказал о встрече с Левандовским в раздевалке клуба

Спортивный директор «Баварии» рассказал о встрече с Левандовским в раздевалке клуба
Комментарии

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал посещение нападающим «Барселоны» Робертом Левандовским раздевалки мюнхенского клуба после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился разгромной победой «Баварии» со счётом 3:0.

«Левандовски был с нами в раздевалке. Мы кратко обменялись мнениями, но не вдавались в подробности. Он хороший парень, которому мы желаем всего наилучшего», — приводит слова Салихамиджича Sport1.de.

Отметим, что «Барселона» потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов после победы «Интера» над «Викторией» Пльзень (4:0).

Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом

«Барса» вылетела из Лиги чемпионов. А потом ещё и опозорилась с «Баварией» «Барса» вылетела из Лиги чемпионов. А потом ещё и опозорилась с «Баварией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022