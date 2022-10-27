«Барса» вылетела из Лиги чемпионов. А потом ещё и опозорилась с «Баварией»

«Барселоне» в этой Лиге чемпионов оставалось надеяться только на чудо – побеждать «Баварию» на «Камп Ноу» и «Викторию» в Чехии и ждать, что «Интер» наберёт не больше двух очков с этими же соперниками.

«Мы хотим продолжить выступления в Лиге чемпионов, но, если этого не случится, будем биться за победу в Лиге Европы как львы, – главный тренер «Барсы» Хави надеялся на лучшее, но готовился к худшему. – Наш характер не должен становиться слабее… Нужно показать, что мы способны конкурировать с такими клубами, как «Бавария», и победить».

«Интер» уничтожил интригу ещё до того, как команда Хави вышла на игру 5-го тура. После того как «нерадзурри» разгромили дома чехов (4:0), матч «Барселоны» с «Баварией» превращался в простой спарринг.

Новость о вылете из Лиги чемпионов не могла не отразиться на настроении игроков «Барселоны». Сине-гранатовые играли без огня, и «Бавария» казалась более собранной и целеустремлённой. Маттейс де Лигт несколько раз «отоварил» по ногам Роберта Левандовского, а преимущество чемпионов Германии по владению мячом при счёте 0:0 доходило до 64% против 36%. Кто ещё так начинал на «Камп Ноу»?! Команда Хави включалась в высокий прессинг, но, потеряв турнирную мотивацию, очень плохо возвращала себе мяч.

В результате «Бавария» забила уже на 10-й минуте после того, как Серж Гнабри получил возможность свободно сделать передачу на Садио Мане, а сенегалец избежал офсайда из-за позиции Эктора Бельерина.

Пропущенный быстрый гол вроде бы чуть-чуть оживил сине-гранатовых, но «Бавария» всё равно находила возможности проводить быстрые контрвыпады. На исходе получаса игры команда Юлиана Нагельсмана, выйдя из-под прессинга, организовала атаку три в два, и Эрик Шупо-Мотинг послал мяч между ног Марка-Андре тер Штегена. Опять офсайд не состоялся из-за позиции Бельерина.

Статистика ударов до перерыва говорила обо всём – 1:6 (в створ – 0:4). Даже Шупо-Мотинг был опаснее Левандовского, который не получал мяч в штрафной и ограничился одним-единственным заблокированным ударом. Перед перерывом поляк наконец перехитрил де Лигта и заработал пенальти. Однако повтор помог судье Энтони Тейлору исправить собственную ошибку: голландец сыграл в мяч, а потом соперники по инерции столкнулись друг с другом. Ужасный конец кошмарной 45-минутки для «Барселоны».

После перерыва картина игры не поменялась, так что непросто догадаться о том, что Хави требовал от своих футболистов в раздевалке. «Барселона» могла пропустить и в третий раз после того, как Бельерин сломал линию офсайда. Потом забил Гнабри, но он как раз залез в положение вне игры, поэтому система VAR исправила ещё одну ошибку Тейлора. Кстати, на правом фланге Бельерина и Усмана Дембеле сине-гранатовые допустили больше всего и потерь при владении мячом – 46 на двоих на момент замены француза. Дембеле много берёт на себя в Лиге чемпионов, но продуктивность у него невысокая.

По ходу второго тайма некоторые болельщики, возможно, заснули на трибунах. «Барселона» шла вперёд только потому, что должна была это делать – без идеи и вдохновения. В результате так и не пробила в створ (немцы – восемь раз). Хави устал смотреть, как мучается его команда и… заменил Левандовского за 10 минут до конца. Поляк завершил игру с 34 касаниями мяча, двумя заблокированными ударами и одной передачей под удар.

«Бавария» же победила крупно, забив третий гол в компенсированное время после углового. Очень необычный голевой пас получился у Гнабри, оформившего ассистентский хет-трик. Мяч прилетел к Павару, срикошетив от земли.

Неудачная серия «Барселоны» в матчах с «Баварией» продолжается. Прервать её не помог и трансфер лучшего бомбардира чемпионов Германии. Каталонцы второй год подряд не сыграют в плей-офф Лиги чемпионов, а отправятся в Лигу Европы.