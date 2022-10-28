Сергей Юран назвал тройку лучших нападающих РПЛ

Бывший главный тренер «Химок», «СКА-Хабаровск», «Зоркого», «Шинника» и других клубов Сергей Юран выбрал тройку лучших, по его мнению, нападающих чемпионата России по их выступлениям в первой части сезона-2022/2023.



«Нападающих всегда отмечают по забитым мячам. В РПЛ я бы выделил Чалова, Соболева и, может быть, Сергеева. Иван не всегда играет, в отличие от Фёдора и Александра, но, выходя на замену, он доказывает, что умеет забивать. Вот их троих бы я выделил по первой части чемпионата», – приводит слова Юрана Sport24.



В бытность игроком Сергей Юран сам был нападающим. Он выступал за московский «Спартак», киевское «Динамо», австрийский «Штурм», немецкие «Бохум» и «Фортуну» (Дюссельдорф), португальские «Бенфику» и «Порту».



С «Динамо» Юран становился чемпионом и обладателем Кубка СССР, с «Порту» – чемпионом Португалии. С «Бенфикой» он выигрывал и чемпионат страны, и национальный Кубок, а также с семью голами стал лучшим бомбардиром Кубка европейских чемпионов в сезоне-1991/1992. В 1999 году со «Спартаком» Юран выиграл золотые медали чемпионата России.