Экс-глава селекции «Монако» рассказал, при каком условии Головин покинет клуб
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Экс-руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев высказал мнение, не пересидел ли российский полузащитник Александр Головин в клубе французской лиги.
«Думаю, что игрок счастлив в клубе, он играет, на него рассчитывают. Головин пришёл за огромные деньги. У клуба русский владелец! Он уйдёт, только если за него заплатят серьёзные деньги. И то при условии, что новый проект ему подойдёт», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Александр Головин в текущем сезоне французской Лиги 1 выходил на поле в 11 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате»:
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