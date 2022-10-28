Зобнин: Абаскаль нашёл игрокам идеальные позиции, поэтому у «Спартака» многое получается

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высоко оценил работу испанского специалиста Гильермо Абаскаля на тренерском мостике красно-белых. По словам хавбека, новый наставник нашёл для многих футболистов идеальные позиции, поэтому у команды многое стало получаться в игре.
«Согласен ли я с мнением, что «Спартак» в этом сезоне играет с эмоциями? Скорее, да, чем нет. На 80% согласен. Даже если брать наши результаты — мы уступали по ходу игр, но вытаскивали встречи.
Пришёл тренер со своим стилем игры и тренировок. Наша модель игры поменялась полностью. Глупо отрицать, что получаю удовольствие. Играю в стартовом составе. Мы много забиваем, реже стали пропускать. Это тренерская работа.
Тренер нашёл для футболистов идеальные позиции, поэтому много что получается. Моя позиция идеальная? Восьмёрка — наверное, да. В роли крайнего защитника не менее комфортно себя чувствую. Но позиция восьмёрки тоже приносит удовольствие», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».
- 28 октября 2022
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