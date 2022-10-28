«Барселона» до сих пор не рассчиталась полностью с Сетьеном, уволенным в 2020 году
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«Барселона» по-прежнему не рассчиталась полностью с бывшим тренером Энрике Сетьеном, ранее возглавившим «Вильярреал».
«Конечно, рано или поздно «Барса» добьётся успеха. На изменения потребуется время. Кроме того, экономический вопрос также имеет большое влияние в данный момент. Я говорю это, потому что они всё ещё не заплатили мне полностью. Я уже сказал им, что дам столько времени, сколько нужно. Это нормально. Смотрю на клуб, воспоминаниями о котором я действительно дорожу», — цитирует Сетьена Mundo Deportivo.
64-летний Сетьен возглавлял «Барселону» с января по август 2020 года. В октябре 2022 года он вернулся к работе, став новым главным тренером «Вильярреала».
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