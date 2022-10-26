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Сетьен: опыт, который я приобрёл в «Барселоне», поможет мне в «Вильярреале»

Сетьен: опыт, который я приобрёл в «Барселоне», поможет мне в «Вильярреале»
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Новый главный тренер «Вильярреала» Энрике Сетьен поделился воспоминаниями о работе в «Барселоне», а также рассказал об опыте, который приобрёл в каталонском клубе.

«В «Барселоне» я столкнулся с новыми для себя обстоятельствами. Это был необыкновенный опыт, из которого я вынес определённую пользу. Но я больше не поднимаю эту тему. Сейчас обстоятельства изменились, и я не буду говорить, лучше они или хуже. Что касается «Вильярреала», я уверен, что смогу сделать всё возможное для этой команды. Я буду знать, как вести себя в той или иной ситуации, благодаря приобретённому опыту», — приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.

Напомним, ранее пост главного тренера «Вильярреала» покинул Унаи Эмери, который позже стал тренером «Астон Виллы».

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