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Булыкин: Черчесов всегда был одним из лучших в России. Подошёл бы любой команде РПЛ

Булыкин: Черчесов всегда был одним из лучших в России. Подошёл бы любой команде РПЛ
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на выход венгерского «Ференцвароша», главным тренером которого является россиянин Станислав Черчесов, в плей-офф Лиги Европы за тур до завершения группового этапа.

«Станислав Саламович всегда был одним из тренеров в России — не зря же он руководил сборной. Но кому-то не так ответил, кто-то его неправильно его понял — теперь он не в сборной России. Зато ставит рекорды в Лиге Европы. Он очень классный специалист, который подошёл бы любой команде в РПЛ», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Ференцварош» в последнем туре группового этапа Лиги Европы встретится с турецким «Трабзонспором» в четверг, 3 ноября. Начало матча — в 20:45 мск. В первой встрече команда Черчесова одержала победу со счётом 3:2.

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