Россия осталась на 18-м месте в таблице коэффициентов УЕФА

В обновлённом рейтинге коэффициентов УЕФА Россия осталась на 18-м месте.

Турция продолжила свой подъём в рейтинге. В предыдущей версии Турция стала 14-й, ранее занимая 18-ю строчку. В обновлённой таблице коэффициентов страна поднялась ещё на одно место и теперь занимает 13-ю строчку.

Украина спустя неделю вернулась на 15-ю строчку, опередив Швейцарию. На еврокубковой неделе донецкий «Шахтёр» сыграл вничью с шотландским «Селтиком» в Лиге чемпионов (1:1), а футболисты киевского «Динамо» в драматичном матче с кипрским АЕК Ларнака вырвали ничью на последних минутах (3:3).

Бельгия поднялась на восьмую строчку, заняв место Шотландии. «Брюгге» смог квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов в группе с «Порту», мадридским «Атлетико» и «Байером».

Напомним, российские команды пропускают еврокубковый сезон по решению УЕФА. России будет зачислено 4.333 балла за сезон-2022/2023.

Стюарды отобрали антироссийский плакат у украинской болельщицы: