Что будет, если ФИФА всё же исключит Россию? Разбор ключевых моментов с юристом

Потенциальное включение клубов с присоединённых к Российской Федерации территорий — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — в российские футбольные турниры – важная тема последних недель. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что договорённость между правительством и РФС достигнута. Поэтому с сезона-2023/2024 некоторые команды могут быть интегрированы в одну из лиг.

Но главный вопрос – какие будут последствия. Ранее УЕФА предупреждал, что включение команд из Крыма в состав соревнований РФС – нарушение всех регламентов и устава. И это грозит баном всему российскому футболу. Аналогичной позиции придерживается и ФИФА. Вместе с главой комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергеем Алексеевым мы разобрали, как может быть принято подобное решение и что ждёт клубы и сборную в случае его осуществления.

Основания для бана России, примеры и процедура

– Эти вопросы урегулированы уставом ФИФА, а решение об исключении может быть принято только в исключительных случаях, – рассказывает юрист. — Первое – это невыполнение финансовых обязательств в отношении ФИФА; второе — серьёзное нарушение устава, регламентов, решений или морального кодекса организации. То есть это оценочные критерии, под которые при желании можно подвести всё что угодно. И ещё – потеря статуса ассоциации. Считаю, что пока серьёзных оснований для исключения нет. Но ко второму пункту можно притянуть почти любой вопрос, как они делают по другим аспектам притеснения российского футбола. Исключение возможно только на конгрессе и большинством голосом.

– Такое в истории уже было?

– Подобных кейсов не было. С ЮАР была проблема на протяжении 30 лет, когда ФИФА из-за апартеида (политика расовой дискриминации. – Прим. «Чемпионата») исключила её из состава своих членов. Но там другие причины. А тут мы видим двойные стандарты. Военные конфликты происходят в разных местах и в разное время – Израиль и Палестина, внедрения НАТО в Ирак. Ещё можно вспомнить, как бомбили Югославию. И глобальных футбольных санкций никогда не было. В уставе ФИФА есть статья третья, которая запрещает дискриминацию, в том числе по национальному признаку. Сейчас оснований для отстранения российского спорта нет. Ведь если легитимно территориальные единицы вошли в состав страны, то оснований сдерживать развитие футбола там нет. А основная функция ФИФА – развивать футбол во всех территориальных единицах.

– Причиной для отстранения может стать вмешательство государства в дела футбольного союза – африканские страны периодически на этом попадаются. Может ли ФИФА давить на этот пункт?

– РФС и лиги принимают решения о включении этих команд как независимые организации. Государство не вмешивается в эти вопросы, оно может только рекомендовать. Но прямое юридическое указание невозможно. Условно, если бы было прямое указание государства или решение государственного суда – это вмешательство в дела независимой федерации.

Мы видим, что 31 марта в Дохе русский язык признали языком ФИФА. Думаю, резких движений со стороны ФИФА уже не будет. Скорее консультации, переговоры, потому что ситуация нестандартная. Если не исключили в 2014 году, то и сейчас вряд ли.

– А что с возможными последствиями? Бан клубов и сборной, запрет на осуществление трансферных операций

– Есть несколько ключевых моментов — чего лишится РФС в случае исключения из ФИФА. Главные – запрет на проведение товарищеских матчей сборной и клубов, невозможность участия в международном трансферном окне.

– А в случае если кто-то извне согласится играть с Россией, возможны дисквалификации?

– Может, не дисквалификация. Но давление со стороны ФИФА возможно. В уставе есть статья, отвечающая за «контакты», при желании и под неё можно подвести. Но не думаю, что сразу ждут карательные меры. ЮАР в период исключения пыталась проводить международные матчи, но из-за давления со стороны ФИФА на зарубежные команды сделать это было сложно.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Бан на международные трансферные окна?

– Сейчас и так международные футбольные организации незаконно разрешили легионерам приостанавливать контракты, а это уже нелегитимно и противоречит Трудовому кодексу РФ. А в случае исключения все легионеры смогут повернуться, и навсегда уйти, и начать играть за другие клубы. Несмотря на то что они находятся на контрактах. Консультационная, финансовая миссии со стороны России для ФИФА и УЕФА тоже будут перечеркнуты. Участие в органах управления для функционеров из России будет закрыто. По сути – блокада.

– А смогут ли иностранцы играть в России?

– Могут быть санкции в отношении их. Но надо смотреть формулировки в решениях соответствующих организаций.

– Насколько сложно потом будет восстановиться?

– Пока сложно сказать. Опять же, ФИФА сложно сослаться на какой-то конкретный пункт – формулировки размыты. Сейчас наше участие в основных международных соревнованиях приостановлено до дальнейшего рассмотрения данного вопроса. А когда оно будет и будет ли вообще – никто не знает. Все решения в адрес российского футбола сейчас политические, а не юридические. В целом понятно, как восстанавливаться – новое голосование большинства. Но, повторюсь, с точки зрения футбольного права, пока нарушений со стороны России не было.

ФИФА заинтересована в полномасштабном развитии футбола во всех субъектах. Футбол – это способ наведения мостов между странами и конкретными людьми. Поэтому, если руководствоваться этим, я не жду радикальных решений. Скорее переговорные вопросы, потому что ситуация очень нестандартная.