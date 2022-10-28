Нагельсман не уверен, что Нойер сможет сыграть на чемпионате мира

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о шансах вратаря команды Мануэля Нойера принять участие в чемпионате мира в составе сборной Германии.
«Я не могу с самого начала сказать, что он пропустит чемпионат мира, но и не могу сказать, что он его сыграет. К сожалению, я не ясновидящий.
Нам хотелось бы, чтобы он смог сыграть как можно скорее, например, в выходные на следующей неделе. Но я не уверен», — приводит слова Нагельсмана Mundo Deportivo.
Первый матч на чемпионате мира сборная Германии проведёт 23 ноября с Японией. Также в группе выступают Испания и Коста-Рика.
36-летний Нойер дебютировал за национальную команду в ноябре 2009 года, а в 2014-м стал чемпионом мира.
«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом, май 2022. Видеоролик:
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