Нагельсман не уверен, что Нойер сможет сыграть на чемпионате мира

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о шансах вратаря команды Мануэля Нойера принять участие в чемпионате мира в составе сборной Германии.

«Я не могу с самого начала сказать, что он пропустит чемпионат мира, но и не могу сказать, что он его сыграет. К сожалению, я не ясновидящий.

Нам хотелось бы, чтобы он смог сыграть как можно скорее, например, в выходные на следующей неделе. Но я не уверен», — приводит слова Нагельсмана Mundo Deportivo.

Первый матч на чемпионате мира сборная Германии проведёт 23 ноября с Японией. Также в группе выступают Испания и Коста-Рика.

36-летний Нойер дебютировал за национальную команду в ноябре 2009 года, а в 2014-м стал чемпионом мира.

«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом, май 2022. Видеоролик: