Друг Николича — о возможном возвращении тренера в «Локо»: ничего нельзя исключать

Экс-вратарь «Ростова» Деян Радич высказался о будущем своего друга и бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

«Мы два дня назад виделись с Марко. Мы оба ветераны футбольного клуба «Рад». Так что встречались на специальном мероприятии. Нужно понимать, Марко очень трепетно относится к выбору следующего клуба. У него есть варианты, но нужно сделать правильный шаг. Предложения были и есть. Думаю, вскоре он где-то появится.

Работа в России? Проблема в том, что России нет в еврокубках. Это главное, что смущает. Мы как раз говорили о «Локомотиве», о том, что там сейчас проблемы. В футболе всякое бывает. Может, он ещё когда-нибудь и окажется в «Локомотиве». Ничего нельзя исключать», — приводит слова Радича «РБ Спорт».

Напомним, Николич возглавлял «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года.