Гвардиола: у меня такое ощущение, будто «Манчестер Юнайтед» возвращается

51-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», высказался о текущей форме одного из главных конкурентов «горожан» в чемпионате Англии – «Манчестер Юнайтед».
«У меня такое ощущение, будто «Манчестер Юнайтед» возвращается. Наконец «Юнайтед» просыпается. Я видел игру с «Шерифом» (3:0) и первый тайм с «Челси» (1:1). И мне нравится то, что сейчас происходит в их команде. Однако таких команд по ходу сезона будет много. Именно поэтому необходимо выкладываться на полную, чтобы попасть в Лигу чемпионов и бороться за титул», — приводит слова Гвардиолы BBC.
Напомним, уже сегодня, в субботу, 29 октября, «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 14:30 мск. «Горожане» занимают второе место в чемпионате Англии, набрав 26 очков в 11 играх.
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:
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