Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» сократит зарплату де Хеа по новому контракту

«Манчестер Юнайтед» сократит зарплату де Хеа по новому контракту
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» готов предложить новый контракт 31-летнему вратарю Давиду де Хеа, но с сокращением зарплаты. Об этом сообщает The Athletic. По сведениям источника, у английского клуба есть опция продления контракта с де Хеа, который истекает летом 2023 года, ещё на сезон.

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. В 503 матчах за манкунианцев испанский вратарь пропустил 548 голов и 172 раза сыграл «на ноль». В составе «Манчестер Юнайтед» футболист выиграл семь трофеев, включая победы в Лиге Европы и чемпионате Англии.

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике не включил де Хеа в расширенную заявку на чемпионат мира.

Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:

Новость по теме
Роналду — второй по оценке среди игроков «Манчестер Юнайтед» в матче с «Шерифом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022