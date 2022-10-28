«Манчестер Юнайтед» сократит зарплату де Хеа по новому контракту

«Манчестер Юнайтед» готов предложить новый контракт 31-летнему вратарю Давиду де Хеа, но с сокращением зарплаты. Об этом сообщает The Athletic. По сведениям источника, у английского клуба есть опция продления контракта с де Хеа, который истекает летом 2023 года, ещё на сезон.

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. В 503 матчах за манкунианцев испанский вратарь пропустил 548 голов и 172 раза сыграл «на ноль». В составе «Манчестер Юнайтед» футболист выиграл семь трофеев, включая победы в Лиге Европы и чемпионате Англии.

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике не включил де Хеа в расширенную заявку на чемпионат мира.

Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед». Видеоролик: