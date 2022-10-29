«Времени на радость нет». Черчесов — об историческом выходе «Ференцвароша» в плей-офф ЛЕ

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о достижении промежуточного результата в Лиге Европы, где его команда обеспечила себе выход в плей-офф, но подчеркнул, что у команды нет времени радоваться и расслабляться.
«Есть промежуточный результат ― вышли из группы с первого места. Радует, что это позволит не играть в 1/16 финала. Но времени на эту радость нет. В пятницу уже в девять утра был на работе с тренерским штабом, провели тренировку, сделали фотографии для маркетинга, а в воскресенье опять игра. Каждодневная работа никогда не останавливается», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
«Ференцварош» 27 октября сыграл вничью 1:1 с «Монако». После пяти туров у венгерской команды 10 очков. Она опережает «Монако» на три очка. На второе место также претендуют турецкий «Трабзонспор» и сербская «Црвена Звезда», у которых по шесть очков.
Станислав Черчесов чеканит мяч на тренировке «Ференцвароша»
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