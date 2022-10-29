Гаттузо: Хави много лет играл, а я бегал – было очень трудно отобрать мяч у «Барселоны»

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо высказался о предстоящем матче с «Барселоной», который состоится в субботу, 29 октября, на «Месталье».
«Я очень рад новой встрече с Хави. Он много лет играл, а я бегал, потому что было очень трудно отобрать мяч у «Барселоны». Хави в этих матчах бегал меньше меня. Так что для нас двоих это были совершенно разные виды спорта. У Хави была отличная карьера. Я очень уважаю его и ценю. Для меня огромное удовольствие и честь встретиться с ним завтра.
Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов? Я не знаю, как это повлияет на них. У меня слишком много проблем и вопросов по своей команде, чтобы думать ещё и о раздевалке «Барселоны». Есть две «Барсы». В чемпионате Испании они забили много голов и показывают невероятный футбол», – приводит слова Гаттузо Mundo Deportivo.
Самые яркие моменты карьеры Дженнаро Гаттузо в «Милане»
- 29 октября 2022
-
04:07
-
03:56
-
03:46
-
03:31
-
03:27
-
03:10
-
02:59
-
02:13
-
02:05
-
01:54
-
01:39
-
01:37
-
01:23
-
01:17
-
00:45
-
00:12
-
00:05
-
00:01
- 28 октября 2022
-
23:45
-
23:32
-
23:26
-
23:22
-
23:20
-
23:14
-
23:13
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:15
-
22:05
-
22:03