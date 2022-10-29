Гаттузо: Хави много лет играл, а я бегал – было очень трудно отобрать мяч у «Барселоны»

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо высказался о предстоящем матче с «Барселоной», который состоится в субботу, 29 октября, на «Месталье».



«Я очень рад новой встрече с Хави. Он много лет играл, а я бегал, потому что было очень трудно отобрать мяч у «Барселоны». Хави в этих матчах бегал меньше меня. Так что для нас двоих это были совершенно разные виды спорта. У Хави была отличная карьера. Я очень уважаю его и ценю. Для меня огромное удовольствие и честь встретиться с ним завтра.



Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов? Я не знаю, как это повлияет на них. У меня слишком много проблем и вопросов по своей команде, чтобы думать ещё и о раздевалке «Барселоны». Есть две «Барсы». В чемпионате Испании они забили много голов и показывают невероятный футбол», – приводит слова Гаттузо Mundo Deportivo.

Самые яркие моменты карьеры Дженнаро Гаттузо в «Милане»