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«Дерзай, парень!» Неймар поддержал Антони после критики за финт в матче с «Шерифом»

«Дерзай, парень!» Неймар поддержал Антони после критики за финт в матче с «Шерифом»
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Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар обратился к соотечественнику полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Антони со словами поддержки.

Ранее Антони подвергся критике за свой финт в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Шерифом» (3:0). 22-летний бразильский футболист в первом тайме дважды покрутился с мячом вокруг своей оси на месте.

«Так держать, не надо меняться! Дерзай, парень! Смелость и радость», — написал Неймар на своей странице в социальных сетях.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в пяти матчах набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Также в следующую стадию из группы Е вышел «Реал Сосьедад». Действующим победителем Лиги Европы является франкфуртский «Айнтрахт».

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