Уткин прокомментировал поведение тренера «Химок» Гогниева в перерыве матча с «Динамо»

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал инцидент, возникший в перерыве матча «Динамо» — «Химки» (5:0, второй тайм). Главный тренер футбольного клуба «Химки» Спартак Гогниев обматерил комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.
«Тут Спартак Артурович Гогниев решил не разговаривать с Сергеем Дурасовым, потому что не те вопросы задавал, — это как раз совершенно незанимательно, все тренеры время от времени психуют, и Гогниев один из самых горячих. Потом, в Химках же бесы. Раз специально изгоняют — значит, уверены: есть.
Но вот коллега Журавель вскользь напомнил, что, по словам администрации ФК «Химки», у Гогниева безлимитный кредит доверия. А про «Химки» известно, что у них уже немалый долг перед игроками. И вот поставьте себя на место Спартака Артуровича. Каково это — иметь безлимитный кредит в компании, которая не платит? То есть он безлимитный. Но не платят. Но тебе доверяют. Просто не платят. Но ты работай. Но… А тут ещё с вопросами!» — написал Уткин в телеграм-канале.
- 29 октября 2022
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