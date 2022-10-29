Главный тренер «Химок» Гогниев обматерил комментатора Дурасова в перерыве игры с «Динамо»
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Главный тренер футбольного клуба «Химки» Спартак Гогниев обматерил комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова в перерыве матча с московским «Динамо» (0:3, идёт второй тайм).
В перерыве в телеграм-канале журналиста «РБ Спорт» Сергея Егорова появилось видео инцидента.
«Да, #####, 100% ##### какую-то говорите», — кричал Гогниев. Дурасов попытался узнать у наставника «Химок», что произошло в первом тайме с его командой, задав соответствующий вопрос, однако Гогниев не стал на него отвечать и попытался уехать на лифте.
Гогниев был удалён в перерыве матча. Главный судья встречи Ян Бобровский показал сначала жёлтую, а затем и красную карточку наставнику химчан за эмоциональные выкрики в сторону уходящего в подтрибунное помещение арбитра.
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