Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев был удалён в перерыве матча с «Динамо»

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев был удалён в перерыве матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:3, идёт второй тайм).
Главный судья встречи Ян Бобровский показал сначала жёлтую, а затем и красную карточку наставнику химчан за эмоциональные выкрики в сторону уходящего в подтрибунное помещение арбитра.
По слухам, Гогниев покинул стадион московского «Динамо» «ВТБ Арена». В первом тайме Гогниев заменил одного из лидеров подмосковного клуба, полузащитника Дениса Глушакова, на 35-й минуте без объяснения причин. Когда футболист уходил в раздевалку, главный тренер матерился и кричал ему вслед.
Гогниев возглавил подмосковный клуб в начале сентября этого года. «Химки» занимают предпоследнее, 14-е место в чемпионате России, набрав девять очков после 14 сыгранных туров. «Динамо» занимает седьмое место с 23 очками.
- 29 октября 2022
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