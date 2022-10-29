Йоканович: «Динамо» нужно время, чтобы строить далеко идущие планы

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович после победы в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (6:1) высказался о выступлениях московской команды в нынешнем розыгрыше турнира.

«Провальное начало сезона? Это ваша точка зрения. Нам нужно время, чтобы строить далеко идущие планы. Игроки влились в команду, нам нужно приумножить нашу положительную динамику. Все ждут от нас побед. Сейчас команда находится в хорошей форме, показывает игру и убедительные результаты. Моя миссия – максимально этому соответствовать. Посмотрим на итоговое положение в мае», – передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (36).