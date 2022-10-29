Спартак Гогниев: Гудиев — это выбор тренера

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев объяснил, почему место в воротах команды занимает Виталий Гудиев. Сегодня, 29 октября, «Химки» с крупным счётом проиграли московскому «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Гудиев – это выбор тренера, потому что тренер выбирает состав. Все совершают ошибки. Все мои игроки — это игроки стартового состава. Тренер тоже ошибается. Есть и тренерские, и индивидуальные ошибки. Всё было по намеченному плану «Динамо», они и победили», – передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Динамо» по итогам встречи набрало 26 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» занимают 15-ю строчку. У команды Спартака Гогниева девять очков. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (36).
- 29 октября 2022
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