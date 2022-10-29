Спартак Гогниев ответил на вопрос о своём будущем в «Химках»

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев ответил на вопрос о своём будущем на посту наставника клуба после поражения с крупным счётом от московского «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сколько команда должна проиграть, чтобы я ушёл? Это вопрос к руководителям. Капитан должен последний уходить с корабля. Это будет решение руководителей. Я сам знаю, над чем работать, что исправлять», – передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Динамо» по итогам встречи набрало 26 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» занимают 15-ю строчку. У команды Спартака Гогниева девять очков. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (36).