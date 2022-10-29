Ульяновская «Волга» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче Первой лиги
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Завершился матч 16-го тура российской Первой лиги, в котором ульяновская «Волга» принимала махачкалинское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. Игру обслуживал главный судья Юнус Кошко (Белореченск). Итоговый счёт матча — 0:0.
Хозяева после матча остались на последнем месте в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. У команды девять набранных очков после 16 проведённых матчей. «Волга» не выигрывает уже девять матчей. «Динамо» с 22 баллами находится на 10-й строчке.
В следующем туре Первой лиги «Волга» в выездном матче встретится с московской «Родиной» в субботу, 5 ноября. Махачкалинцы, в свою очередь, будут принимать на своём поле казанский «Рубин» также в субботу, 5 ноября.
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