Александр Руденко: не знаю, почему так происходит с «Химками»

Нападающий «Химок» Александр Руденко высказался о ситуации в команде после поражения от «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не знаю, почему так происходит с «Химками». Надо работать, чтобы исправить ситуацию», — передаёт слова Руденко корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Химки» с девятью очками занимают в турнирной таблице предпоследнее место, опережая лишь «Торпедо» (6). Подмосковная команда проиграла восемь из последних 10 матчей в РПЛ и Фонбет Кубке России. Последнюю победу «Химки» одержали 7 августа над «Торпедо» со счётом 3:1.



Напомним, у химчан также дважды сменился тренер: начинал сезон с командой Сергей Юран, продолжил Николай Писарев, а сейчас с командой работает Спартак Гогниев.