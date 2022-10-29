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Антон Шунин высказался о победе «Динамо» над «Химками» со счётом 6:1

Антон Шунин высказался о победе «Динамо» над «Химками» со счётом 6:1
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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин после победы над «Химками» со счётом 6:1 оценил прошедший матч. Три очка позволили бело-голубым подняться на третью строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Мы готовились к сложному матчу — всё-таки «Химки» играют в атакующий футбол. Может быть, даже немного авантюрный. Играют не так, как другие команды.

Хотелось бы не пропустить, но хочу сказать спасибо защитникам. Они сегодня играли уверенно. Особенно Саба Сазонов — он прибавляет с каждым матчем. Да, у ребят бывают небольшие помарки, но они ещё совсем молодые. Мы прогрессируем и двигаемся дальше. Победили уверенно, было много моментов. Надеюсь, болельщикам игра понравилась. Надо забыть об этой игре и двигаться к следующей», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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