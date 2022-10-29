Антон Шунин высказался о победе «Динамо» над «Химками» со счётом 6:1

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин после победы над «Химками» со счётом 6:1 оценил прошедший матч. Три очка позволили бело-голубым подняться на третью строчку в турнирной таблице РПЛ.
«Мы готовились к сложному матчу — всё-таки «Химки» играют в атакующий футбол. Может быть, даже немного авантюрный. Играют не так, как другие команды.
Хотелось бы не пропустить, но хочу сказать спасибо защитникам. Они сегодня играли уверенно. Особенно Саба Сазонов — он прибавляет с каждым матчем. Да, у ребят бывают небольшие помарки, но они ещё совсем молодые. Мы прогрессируем и двигаемся дальше. Победили уверенно, было много моментов. Надеюсь, болельщикам игра понравилась. Надо забыть об этой игре и двигаться к следующей», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 29 октября 2022
-
18:00
-
17:58
-
17:57
-
17:55
-
17:51
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:35
-
17:28
-
17:28
-
17:23
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:07
-
17:04
-
17:00
-
16:59
-
16:57
-
16:54
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:44
-
16:40
-
16:40
-
16:36
-
16:34
-
16:32
-
16:27
-
16:26
-
16:24
-
16:20
-
16:19