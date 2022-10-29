Экс-игрок «Рубина»: разочаровался в РПЛ. Помню матч с «Барсой» — как же наказали испанцев!

Бывший игрок «Рубина» Виталий Какунин оценил уровень Российской Премьер-Лиги. Нападающий играл в составе казанцев в 2002 году, когда «Рубин» выступал во втором дивизионе российского первенства.
«Больше слежу за большим футболом. Смотрю Лигу чемпионов, матчи сборной. Несколько лет назад я разочаровался в РПЛ. Грустно и скучно, уровень стопроцентно упал. Пытаются превратить в шоу, но у нас не получается, мы не «Барселона» и не Запад. Там, где играют мужчины, должен быть настоящий футбол. А шоу, как за бугром, у нас не получится. У них реальное шоу, они играют, они показывают расслабленный, весёлый футбол. А у нас это на пределе, натужно. Не могу такое долго смотреть. Помню, «Рубин» играл с «Барселоной». Конечно, это все смотрят! Как же они там наказали испанцев! Я был в восторге, на весь дом орал: «Там Рома Шаронов, Рома!» Команда там бегает, а ты на диване сидишь. Радовался от души, но грусть присутствовала, конечно», — приводит слова Какунина «Татар-информ».
20 октября 2009 года в матче Лиги чемпионов «Рубин» одержал выездную победу над «Барселоной» со счётом 2:1. По итогам группового этапа Лиги чемпионов – 2009/2010 «Рубин» не смог выйти в плей-офф турнира, однако занял третью строчку в группе, где, помимо испанского гранда, соперниками казанцев были «Интер» и киевское «Динамо».
- 29 октября 2022
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