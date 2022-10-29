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Константин Тюкавин оценил слова Славиши Йокановича, назвавшего его будущим «Динамо»

Константин Тюкавин оценил слова Славиши Йокановича, назвавшего его будущим «Динамо»
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, забивший мяч и отдавший голевую передачу в матче с «Химками», отреагировал на похвалу главного тренера московской команды Славиши Йокановича, назвавшего форварда будущим клуба.

«Очень приятно, что он так выразился. Я динамовец и хочу играть здесь. Как реагировал, когда не играл? Я и сейчас не играю. Просто тренируюсь и всё. Как мне реагировать? Я и сейчас злой — я играю 10–15 минут. Надо тренироваться и доказывать. Что касается разговоров с тренером, то не говорил», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Матч между «Динамо» и «Химками» закончился победой московской команды со счётом 6:1. После этой победы московское «Динамо» поднялось на третье место турнирной таблицы чемпионата, набрав 26 очков.

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