«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над «Волгарём»

Cегодня, 29 октября, на стадионе «Центральный» в Астрахани проходил матч 16-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались местный «Волгарь» и «СКА-Хабаровск». Финальный свисток Евгения Буланова зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:1.



Счёт в матче был открыт на седьмой минуте: Артём Делькин вывел домашнюю команду вперёд. Гостям удалось отыграться уже на 20-й: голом отметился Тимур Жамалетдинов. Под занавес первого тайма хабаровчане вышли вперёд: отличился Никита Мирошниченко. Поставил точку в матче Денис Фомин на 63-й минуте. 3:1 — победа «СКА-Хабаровск».

«СКА-Хабаровск» набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. «Волгарь», который в своём активе также имеет 23 очка, остаётся на восьмой позиции.