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«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над «Волгарём»

«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над «Волгарём»
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Cегодня, 29 октября, на стадионе «Центральный» в Астрахани проходил матч 16-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались местный «Волгарь» и «СКА-Хабаровск». Финальный свисток Евгения Буланова зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте: Артём Делькин вывел домашнюю команду вперёд. Гостям удалось отыграться уже на 20-й: голом отметился Тимур Жамалетдинов. Под занавес первого тайма хабаровчане вышли вперёд: отличился Никита Мирошниченко. Поставил точку в матче Денис Фомин на 63-й минуте. 3:1 — победа «СКА-Хабаровск».

«СКА-Хабаровск» набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. «Волгарь», который в своём активе также имеет 23 очка, остаётся на восьмой позиции.

Россия - Мелбет Первая лига. 16-й тур
29 октября 2022, суббота. 16:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 3
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Делькин – 7'   1:1 Жамалетдинов – 20'   1:2 Мирошниченко – 42'   1:3 Фомин – 63'
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