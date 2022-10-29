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Два автогола «Челси» привели к разгромному поражению от «Брайтона»

Два автогола «Челси» привели к разгромному поражению от «Брайтона»
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Сегодня, 29 октября, состоялся матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал на своём поле «Челси». Встреча проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.

Гости пропустили уже на пятой минуте встречи, когда свой момент реализовал вингер Леандро Троссард после передачи Каору Митомы. На 14-й минуте гости пропустили ещё один — в этот раз после автогола своего полузащитника Рубена Лофтус-Чика. На 42-й минуте защитник «Челси» Трево Чалоба продолжил дело своего одноклубника, оформив автогол. В начале второго тайма, на 48-й минуте, Кай Хаверц замкнул навес Конора Галлахера, сократив отставание гостей в счёте. На 94-й минуте полузащитник хозяев Паскаль Гросс установил итоговый счёт — 4:1 в пользу «Брайтона».

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
29 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
4 : 1
Челси
Лондон
1:0 Троссард – 5'   2:0 Лофтус-Чик – 14' (автогол)   3:0 Чалоба – 42' (автогол)   3:1 Хаверц – 48'   4:1 Гросс – 90+2'
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