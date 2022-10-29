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«Ньюкасл» разгромил «Астон Виллу» и закрепился на четвёртой строчке АПЛ

«Ньюкасл» разгромил «Астон Виллу» и закрепился на четвёртой строчке АПЛ
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Сегодня, 29 октября, состоялись матчи 14-го тура английской Премьер-лиги. В первой встрече «Брентфорд» принимал «Вулверхэмптон», во второй «Кристал Пэлас» играл с «Саутгемптоном», а в третьей «Астон Вилла» гостила у «Ньюкасла».

В матче «Кристал Пэлас» и «Саутгемптона» зрители обилия мячей не увидели. Единственный гол забил игрок «орлов» Одсонн Эдуард на 38-й минуте, ассистировал ему Тайрик Митчелл. Этот мяч и принёс победу хозяевам со счётом 1:0.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
29 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Эдуард – 38'

В параллельной игре зрителям повезло чуть больше. «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» целый тайм томили зрителей мячами, а во втором забили целых два. На 50-й минуте отличился защитник «шмелей» Бен Ми после паса Брайана Мбемо, а через пару минут хавбек «волков» Рубен Невеш счёт сравнял, пас ему отдал Нелсон Семеду. Встреча так и закончилась вничью — 1:1. Памятным событием матча стало удаление Диего Косты на 90+8-й минуте встречи за грубую игру.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
29 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Ми – 50'   1:1 Невеш – 52'
Удаления: нет / Коста – 90+8'

Идущий хорошим темпом «Ньюкасл» сбавлять свой ход не стал, и в этот раз на его пути оказалась «Астон Вилла». «Сороки» до середины встречи не могли взломать оборону львов, но на 45+6-й минуте сумели это сделать благодаря голу Каллума Уилсона с пенальти. На 56-й минуте Уилсон оформил дубль после передачи крайнего защитника Кирана Триппьера. Через три минуты нападающий хозяев Жоэлинтон довёл счёт до разгрома, а на 67-й минуте Мигель Альмирон установил итоговый счёт — 4:0. Голевые передачи в двух последних мячах на себя записал Каллум Уилсон.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
29 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Уилсон – 45+5' (пен)   2:0 Уилсон – 56'   3:0 Жоэлинтон – 59'   4:0 Альмирон – 67'
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