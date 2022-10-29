«ПСЖ» обыграл «Труа», у Месси, Неймара и Мбаппе — по голу

Завершился матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» принимал «Труа». Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье, завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Гости сумели открыть счёт уже на третьей минуте – забитым мячом отметился Мама Бальде после передачи Рони Лопеша. На 24-й минуте Карлос Солер сумел забить ответный мяч. На 52-й минуте Бальде оформил дубль, «Труа» снова вышел вперёд. Спустя три минуты Лионель Месси после передачи Серхио Рамоса сумел восстановить равенство в счёте. Победу «ПСЖ» принесли голы Неймара и Килиана Мбаппе. На них «Труа» смог ответить лишь мячом Анте Палаверса на 88-й минуте. Итог – 4:3 – «ПСЖ» набирает три очка.
Парижане с 35 очками продолжают возглавлять турнирную таблицу, «Труа» — на 11-й позиции.
- 29 октября 2022
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