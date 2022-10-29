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«ПСЖ» обыграл «Труа», у Месси, Неймара и Мбаппе — по голу

«ПСЖ» обыграл «Труа», у Месси, Неймара и Мбаппе — по голу
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Завершился матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» принимал «Труа». Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье, завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Гости сумели открыть счёт уже на третьей минуте – забитым мячом отметился Мама Бальде после передачи Рони Лопеша. На 24-й минуте Карлос Солер сумел забить ответный мяч. На 52-й минуте Бальде оформил дубль, «Труа» снова вышел вперёд. Спустя три минуты Лионель Месси после передачи Серхио Рамоса сумел восстановить равенство в счёте. Победу «ПСЖ» принесли голы Неймара и Килиана Мбаппе. На них «Труа» смог ответить лишь мячом Анте Палаверса на 88-й минуте. Итог – 4:3 – «ПСЖ» набирает три очка.

Парижане с 35 очками продолжают возглавлять турнирную таблицу, «Труа» — на 11-й позиции.

Франция - Лига 1. 13-й тур
29 октября 2022, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 3
Труа
Труа
0:1 Бальде – 3'   1:1 Солер – 24'   1:2 Бальде – 52'   2:2 Месси – 55'   3:2 Неймар – 62'   4:2 Мбаппе – 77' (пен)   4:3 Палаверса – 88'
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