«Ювентус» минимально обыграл «Лечче» и обошёл «Интер» в турнирной таблице

Завершился матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором «Лечче» принимал туринский «Ювентус». Встреча состоялась на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Первый тайм прошёл без забитых мячей. На 73-й минуте матча игрок «Ювентуса» Николо Фаджоли забил гол после передачи Сэмюэла Айлинга. Этот мяч остался единственным в игре – «Ювентус» набирает 3 балла.



«Ювентус» набрал 22 очка и обошёл «Интер» и «Удинезе», которые проведут свои матчи 12-го тура позже. Туринцы поднялись на 6-ю позицию в турнирной таблице. У «Лечче» 8 баллов, команда располагается на 17-м месте, от зоны вылета её отделяет 2 очка.



В следующем туре Серии А 6 октября «Ювентус» примет «Интер», «Лечче» в гостях сыграет с «Удинезе».