Тренер «Локомотива» оценил работу арбитра Любимова в матче с ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров после поражения своей команды от ЦСКА (0:1) оценил работу судейской бригады. На 39-й минуте встречи игрок армейцев Бактиёр Зайнутдинов в борьбе за мяч отмахнулся и попал сопернику по лицу. Арбитр не стал показывать жёлтую карточку, которая могла бы стать для игрока ЦСКА второй в матче.



«Неудаление Зайнутдинова? Не люблю комментировать судейство, но есть правило: удар локтём — жёлтая. Если локоть и кровь — красная. Судья задал высокую планку единоборств, поэтому так и судил», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Единственный гол в матче забил форвард армейцев Хесус Медина, которому ассистировал Хорхе Карраскаль.