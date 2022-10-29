Тренер «Локомотива» оценил работу арбитра Любимова в матче с ЦСКА
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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров после поражения своей команды от ЦСКА (0:1) оценил работу судейской бригады. На 39-й минуте встречи игрок армейцев Бактиёр Зайнутдинов в борьбе за мяч отмахнулся и попал сопернику по лицу. Арбитр не стал показывать жёлтую карточку, которая могла бы стать для игрока ЦСКА второй в матче.
«Неудаление Зайнутдинова? Не люблю комментировать судейство, но есть правило: удар локтём — жёлтая. Если локоть и кровь — красная. Судья задал высокую планку единоборств, поэтому так и судил», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Единственный гол в матче забил форвард армейцев Хесус Медина, которому ассистировал Хорхе Карраскаль.
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