Тренер «Локомотива» высказался об игре Гильерме в эпизоде с отменённым голом ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров прокомментировал ошибку голкипера команды Маринато Гильерме в моменте с отменённым голом ЦСКА.

«Мне показалось, что Гильерме пошёл читать прострел во время гола Ушакова. Разберём этот момент», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА завершился минимальной победой армейцев со счётом 1:0. После этой победы подопечные Владимира Федотова поднялись на третью строчку чемпионата, набрав 29 очков. Столько же и у «Ростова» на второй строчке, но южане имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. «Локомотив» остался на 14-й строчке с 12 очками, команда находится в зоне стыковых матчей на вылет.