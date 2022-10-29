Главный тренер ЦСКА Федотов оценил дебют Матвея Лукина

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал дебют своего полузащитника Матвея Лукина в матче с московским «Локомотивом» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Лукин был давно готов воспользоваться шансом. Возможно, раньше мы этого не оценили, но пришло время. По первым минутам чувствовалось напряжение, скованность. Но он это преодолел. Нам нужна линия обороны, которая будет уверенно распоряжаться мячом. Но с точки зрения борьбы и единоборств он справился со всеми задачами», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча между «Локомотивом» и ЦСКА завершилась минимальной победой армейцев — 1:0. После этого триумфа подопечные Владимира Федотова поднялись на третье место турнирной таблицы, набрав 29 очков.