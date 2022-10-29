Матвей Лукин — о дебюте за ЦСКА: сыграть и получить лучшего игрока — мечта
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Полузащитник московского ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал свой дебют за армейцев в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Надеюсь, завтра доеду до родителей, увидимся, поговорим, выпьем чаю. Рад, что они были сегодня на матче.
Сыграть и получить лучшего игрока — мечта. Сегодня, когда засыпал, догадывался, что буду в стартовом составе. Не буду скрывать, представлял, что мы отыграем на ноле, я забью и получу лучшего игрока. Почти так и получилось», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Матч между ЦСКА и «Локомотивом» завершился минимальной победой армейцев — 1:0. После этой встречи подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков и поднялись на третью строчку чемпионата.
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