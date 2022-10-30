Жоржиньо готов рассмотреть предложение «Барселоны», если «Челси» не повысит ему зарплату

Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо в зимнее трансферное окно готов рассмотреть предложение «Барселоны», если английский клуб не предложит ему существенное повышение зарплаты. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, ранее итальянский футболист выражал желание остаться в «Челси», однако может пересмотреть своё решение, если не получит улучшенное финансовое предложение по новому контракту. Действующее соглашение между сторонами истекает в конце сезона.

Ранее сообщалось, что Жоржиньо может стать в «Барселоне» сменщиком Серхио Бускетса, который по окончании европейского сезона намерен продолжить карьеру в МЛС.

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