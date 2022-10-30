Жоржиньо готов рассмотреть предложение «Барселоны», если «Челси» не повысит ему зарплату
Поделиться
Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо в зимнее трансферное окно готов рассмотреть предложение «Барселоны», если английский клуб не предложит ему существенное повышение зарплаты. Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, ранее итальянский футболист выражал желание остаться в «Челси», однако может пересмотреть своё решение, если не получит улучшенное финансовое предложение по новому контракту. Действующее соглашение между сторонами истекает в конце сезона.
Ранее сообщалось, что Жоржиньо может стать в «Барселоне» сменщиком Серхио Бускетса, который по окончании европейского сезона намерен продолжить карьеру в МЛС.
У кого из футболистов английской Премьер-лиги самый крупный контракт? Видеоролик:
Комментарии
- 30 октября 2022
-
01:24
-
01:00
-
00:39
-
00:20
-
00:10
-
00:03
-
00:01
-
00:00
- 29 октября 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:40
-
23:35
-
23:25
-
23:24
-
23:09
-
23:05
-
23:00
-
22:55
-
22:48
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:34
-
22:27
-
22:26
-
22:20
-
22:17
-
22:14
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:58
-
21:53
-
21:50
Партнерский контент