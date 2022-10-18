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Алексия Путельяс из женской «Барселоны» выиграла второй «Золотой мяч» подряд, чемпионат Испании, женский футбол

Взяла два «Золотых мяча» подряд. Алексия Путельяс — настоящая легенда «Барселоны»
Ульяна Лукьянченко
Алексия Путельяс выиграла второй «Золотой мяч»
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Рассказываем всё, что вам нужно знать о лучшей футболистке мира.

Сегодня в Париже 28-летняя футболистка «Барселоны» Алексия Путельяс первой в истории женского футбола получила второй «Золотой мяч» подряд.

Андрес Иньеста говорит, что Путельяс — идеальный пример для подражания для всей «Барселоны». «Она показывает то, что мечтает делать сам клуб». Рассказываем, почему Путельяс так крута.

Сезон-2020/2021 — 26 голов и два требла

В сезоне-2020/2021 Путельяс стала капитаном «Барселоны» и в составе каталонского клуба выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок Королевы Испании. А ещё она собрала требл из личных наград: игрок года по версии ФИФА, лучший игрок сезона УЕФА и свой первый «Золотой мяч». Каталонка забила 26 голов во всех турнирах, став лучшим бомбардиром сезона среди всех полузащитниц Европы. В конце сезона Путельяс завоевала «Золотой мяч», став первой с 1960 года представительницей Испании, взявшей эту награду.

«Золотой мяч» Алексии Путельяс в 2021 году

«Золотой мяч» Алексии Путельяс в 2021 году

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Сезон-2021/2022 — 34 гола, 90 тысяч на «Камп Ноу» и 100 матчей за сборную

В следующем сезоне Путельяс побила индивидуальный рекорд результативности, забив 34 гола во всех турнирах. Она стала лучшим бомбардиром сезона в ЛЧ — на её счету 11 голов — и помогла своей команде дойти до финала ЛЧ. Взять главную европейскую награду второй год подряд «Барсе» не удалось, даже несмотря на гол Путельяс в финале с «Лионом» (итог — поражение 1:3). Внутренний чемпионат «Барселона» выиграла с огромным отрывом, не потерпев ни одного поражения за сезон, Кубок Королевы — также за каталонками.

В начале июня Путельяс стала первой футболисткой, сыгравшей 100 матчей за сборную Испании, но накануне Евро-2022 получила травму крестообразной связки и выбыла почти на год. Её отсутствие стало сильнейшим ударом для национальной команды, которая вылетела из турнира, уступив Англии в четвертьфинале.

Путельяс на Евро-2022

Путельяс на Евро-2022

Фото: Jose Breton/Getty Images

В августе Путельяс вновь завоевала титул лучшей футболистки сезона от УЕФА.

«Я очень счастлива, что второй год подряд получаю эту награду, — сказала Путельяс на вручении. — К сожалению, не могу заниматься тем, что люблю больше всего (из-за травмы), но то, что я снова здесь, очень меня мотивирует.

Самым особенным моментом (в прошлом сезоне), без сомнения, были две игры на «Камп Ноу» (тогда «Барса» собрала более 90 тысяч зрителей на трибунах в матчах женской Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»). И я хотела бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить свой клуб. Смогла осуществить мечту всех «кулес» — сыграть на переполненном «Камп Ноу».

А ещё сразу после тех встреч «Барселона» объявила, что футболки Путельяс стали более продаваемыми, чем игровые майки Педри или Пике.

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Преданная болельщица «Барселоны»

Путельяс фанатеет от «Барселоны» с самого детства, поэтому выбор академии был недолгим. Её семья сразу поддержала решение заниматься футболом. Однако старт профессиональной карьеры произошёл не в «Барсе», а в «Эспаньоле», Путельяс попала в основу в 16 лет. Через год она отправилась в «Леванте», а в сезоне-2012/2013 вернулась к сине-гранатовым — во взрослую команду.

«Моя семья всегда была за «Барсу». У моего дяди есть татуировка с символом клуба, мой дед всю свою жизнь был членом «Пенья Блауграна де Молле». Практически нет никого, кто поддерживает другую команду. У меня есть только один двоюродный брат, который болеет за «Реал».

Победа в Лиге чемпионов в сезоне-2020/2021

Победа в Лиге чемпионов в сезоне-2020/2021

Фото: David Lidstrom/Getty Images

В мае 2021 года она стала первой футболисткой женской команды, поднявшей над головой трофей Лиги чемпионов.

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«Помимо всех титулов, которые я хочу выиграть для национальной сборной и «Барселоны», я хотела бы немного изменить футбол. Хочу показать миру, что в футболе есть место для всех — для мужчин, женщин, всех рас… для всех. Я хочу, чтобы это выглядело нормально. Это одна из моих целей», — говорила Путельяс в интервью fifa.com.

В сентябре 2020 года Путельяс сменила игровой номер в сборной Испании с 11-го на 14-й. Это номер её подруги ещё со времён юношеских команд Виргинии Торресильи, у которой тогда диагностировали опухоль головного мозга. Путельяс взяла её номер, чтобы сохранить его до тех пор, как Виргиния вернётся в футбол. «Я присмотрю за ним, пока ты не выздоровеешь — и тебе придётся сделать это как можно скорее». Торресилья сделала операцию и вернулась зимой 2022 года в составе мадридского «Атлетико». В первом матче после удаления опухоли она встретилась как раз с «Барселоной».

Путельяс с болельщиками «Барселоны»

Путельяс с болельщиками «Барселоны»

Фото: Oscar J. Barroso/Getty Images

Сейчас Алексия восстанавливается после разрыва крестообразной связки, чтобы успеть вернуться к чемпионату мира — 2023, который пройдёт в Австралии и Новой Зеландии. Единственное, чего у неё ещё нет, — награды в международном турнире со взрослой сборной Испании.

Правда, ситуация в женской сборной – та ещё драма. Почти все футболистки «Барселоны» отказались выступать за команду, пока ей руководит Хорхе Вильда. Путельяс — одна из тех, кто поддерживает протест против главного тренера, и одна из капитанов, подписавших письмо с просьбой о её отстранении. Судя по настроению Королевской футбольной федерации Испании, Хорхе сохранит свой пост, и сыграет ли Путельяс, а также другие барселонские девушки на ЧМ — большой вопрос.

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