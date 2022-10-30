Владимир Гранат: хочется пожелать «Химкам» быть увереннее в себе

Экс-игрок сборной России по футболу Владимир Гранат высказался о ситуации вокруг рулевого «Химок» Спартака Гогниева. Бывший футболист отечественной националки также прокомментировал результаты команды.
«Я не смотрел матч «Химок» и «Динамо», но у подмосковной команды странное доверие к тренеру. Они с каждым матчем все хуже и хуже проигрывают, но Гогниев все равно у руля. Притом, что команда играет в какой-то авантюрный футбол. Не удивлен, что Спартака Артуровича удалили в этом матче, он слишком импульсивен.
Да, в Первой лиге, может, на что-то закрылось глаза, и у него получилось там. Но в РПЛ все по-другому, вы самими видите результаты «Химок» и их место в турнирной таблице. Всё это сказывается.
У «Химок» уже огромная серия без побед. Игрокам очень тяжело даются игры и очки, но не уверен, что команда сдается до матча. Хочется пожелать «Химкам» быть увереннее в себе», – цитирует Граната Metaratings.ru.
«Химки» располагаются на 15-м месте в таблице РПЛ, набрав девять очков после 15 туров. Последний раз подмосковная команда побеждала 7 августа. Тогда химчане выиграли у «Торпедо» (3:1).
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