Силкин: в «Химках» происходит что-то нездоровое. Команда Гогниева совсем не играет

Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о «Химках», которых бело-голубые победили со счётом 6:1 в матче 15-го тура РПЛ, о проблемах подмосковного клуба и наставнике команды Спартаке Гогниеве.



«Гогниев – южный человек. Они там все вспыльчивые. Его команда совсем не играет. Если взять результат матча с «Динамо», то у «Химок» плачевная ситуация. Не знаю, что происходит в подмосковной команде. На «Динамо» было приятно смотреть. Те ребята, которые вышли на замену, боролись до конца.



Поведение тренера – это проблема «Химок». В клубе что-то нездоровое происходит. Им надо уже что-то делать. С такими неудовлетворительными результатами и игрой, «Химки» не задержаться в РПЛ», – приводит слова Силкина «РБ Спорт».



«Химки» находятся на 15-м месте в таблице чемпионата России, набрав после 15 игр девять очков. Две победы команда одержала ещё летом – 24 июля выиграла у «Пари НН» (3:0), а 7 августа добилась максимума с «Торпедо» (3:1). После этого в 11 матчах «Химки» потерпели девять поражений и дважды сыграли вничью 0:0.