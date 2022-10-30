Мадридский «Реал» заинтересован в подписании одноклубника Лунёва и Азмуна

Защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг может продолжить свою карьеру в Испании. 21-летним футболистом интересуется мадридский «Реал», который столкнётся с конкуренцией со стороны «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Фримпонг является воспитанником академии «Манчестер Сити», в составе которой он провёл девять лет. В сентябре 2019 года он был продан в «Селтик», а в январе 2021-го перешёл в «Байер». Всего в составе немецкой команды нидерландский футболист в 64 матчах забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Отметим, что вместе с Фримпонгом за «Байер» выступают Андрей Лунёв и Сердар Азмун, ранее представлявшие «Зенит».

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:

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