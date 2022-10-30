В Первой лиге Англии команды сыграли вничью, забив 4 гола в компенсированное к матчу время

В матче Первой лиги Англии «Чарльтон» — «Ипсвич Таун», который завершился со счётом 4:4, команды забили четыре гола после 90-й минуты. Матч состоялся вчера, 29 октября.



При счёте 2:2 игрок гостей Фредди Ладапо вывел свою команду вперёд на 90+1-й минуте, а через три минуты Сэм Морси укрепил преимущество «Ипсвич Таун», сделав счёт 4:2. На шестой добавленной минуте игрок «Чарльтона» Тирелл Томас смог отыграть один мяч, подарив болельщикам хозяев надежду на положительный исход встречи. В итоге «Чарльтон» сумел вырвать ничью благодаря голу Джорджа Добсона на 90+9-й минуте.



Первая лига – третий по значимости дивизион чемпионата Англии. «Чарльтон» с 23 очками располагается на девятом месте, «Ипсвич» (37) – на второй позиции.

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