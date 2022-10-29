Английские клубы не смогли реализовать все цели по этническому разнообразию

Ежегодный отчёт Футбольной ассоциации Англии (FA) о Кодексе разнообразия футбольного руководства показал, что английские клубы не в состоянии выполнить некоторые из поставленных целей. Об этом сообщает Sky Sports.

Все команды Премьер-лиги и 32 клуба Английской футбольной лиги присоединились к кодексу, который был введён в 2020 году для повышения равенства возможностей и поощрения борьбы с расовым неравенством в высшем руководстве и тренерских штабах.

В то время как FA, Премьер-лига и Чемпионшип добились высоких результатов и превысили семь из восьми целевых показателей сезона-2021/2022, клубы, подписавшиеся на кодекс, отметили тенденцию сокращения, в частности, в количестве сотрудников высшего звена женского пола, как темнокожих, так и азиатской внешности.

Лишь 10,3 % кандидатов, нанятых на руководящие должности в клубах, оказаись чернокожими, азиатами или представителями смешанного происхождения, что ниже целевого показателя в 15 %. При этом три руководящих органа английского футбола добились того, чтобы 38,5 % их новобранцев были женщинами. Клубы же снова опустились ниже целевого показателя в 30 %, составив в среднем 17,2 %.

Разочаровывающая тенденция наблюдалась в отношении тренеров, нанятых клубами: 15,6 % были чернокожими, азиатами или представителями смешанного происхождения, что ниже целевого показателя в 25 %.

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