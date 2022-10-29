Английские клубы не смогли реализовать все цели по этническому разнообразию

Ежегодный отчёт Футбольной ассоциации Англии (FA) о Кодексе разнообразия футбольного руководства показал, что английские клубы не в состоянии выполнить некоторые из поставленных целей. Об этом сообщает Sky Sports.
Все команды Премьер-лиги и 32 клуба Английской футбольной лиги присоединились к кодексу, который был введён в 2020 году для повышения равенства возможностей и поощрения борьбы с расовым неравенством в высшем руководстве и тренерских штабах.
В то время как FA, Премьер-лига и Чемпионшип добились высоких результатов и превысили семь из восьми целевых показателей сезона-2021/2022, клубы, подписавшиеся на кодекс, отметили тенденцию сокращения, в частности, в количестве сотрудников высшего звена женского пола, как темнокожих, так и азиатской внешности.
Лишь 10,3 % кандидатов, нанятых на руководящие должности в клубах, оказаись чернокожими, азиатами или представителями смешанного происхождения, что ниже целевого показателя в 15 %. При этом три руководящих органа английского футбола добились того, чтобы 38,5 % их новобранцев были женщинами. Клубы же снова опустились ниже целевого показателя в 30 %, составив в среднем 17,2 %.
Разочаровывающая тенденция наблюдалась в отношении тренеров, нанятых клубами: 15,6 % были чернокожими, азиатами или представителями смешанного происхождения, что ниже целевого показателя в 25 %.
Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками.
- 29 октября 2022
-
02:13
-
02:05
-
01:54
-
01:39
-
01:37
-
01:23
-
01:17
-
00:45
-
00:12
-
00:05
-
00:01
- 28 октября 2022
-
23:45
-
23:32
-
23:26
-
23:22
-
23:20
-
23:14
-
23:13
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:15
-
22:05
-
22:03
-
22:00
-
21:40
-
21:39
-
21:32
-
21:25
-
21:09
-
21:03