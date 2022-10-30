Неназванный игрок-гей, ранее выступавший в АПЛ, рассматривает возможность каминг-аута

Неназванный игрок-гей, ранее выступавший в АПЛ, рассматривает возможность открытого обсуждения своей ориентации на телевидении. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, экс-футболист считает, что гомофобные законы Катара должны были заставить ФИФА отменить проведение турнира в этой стране. Несмотря на то что сборная Англии примет участие в турнире, он не осуждает команду, так как воодушевлён тем, что нынешний состав поддерживает движение ЛГБТК+, а капитан англичан Гарри Кейн будет носить радужную повязку в матчах турнира.
Также неназванный футболист надеется на то, что в Катаре пройдёт множество акций протеста против позиции Катара в отношении гомосексуалистов.
Сборная Англии на чемпионате мира выступит в группе с Ираном, США и Уэльсом. Турнир стартует 20 ноября.
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